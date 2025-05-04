В Генштабе ВСУ подтвердили уничтожение командного пункта дивизии РФ под Бахмутом Донецкой области

Командный пункт российской мотострелковой дивизии уничтожен под Бахмутом украинской авиацией. Фото: Воздушные силы ВСУ

Украинская авиация нанесла успешный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии РФ в районе города Бахмут. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром в воскресенье, 4 мая.

«Подтверждено, что Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины на днях нанесли разрушительный удар по командному пункту 6-й мотострелковой дивизии противника в районе Бахмута, временно оккупированная территория Донецкой области», — говорится в сообщении.

По данным военных, этот удар существенно снизил способность оккупационных войск осуществлять управление на Покровском направлении.

«В настоящее время данные о потерях противника уточняются», — добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае России. Местные власти сообщали о возникших пожарах. Согласно российским источникам, обломки дронов повредили три резервуара на зерновом терминале в порту Новороссийска.