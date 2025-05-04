У Генштабі ЗСУ підтвердили знищення командного пункту дивізії РФ під Бахмутом Донецької області

Командний пункт російської мотострілецької дивізії знищено під Бахмутом українською авіацією. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українська авіація завдала успішного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії РФ в районі міста Бахмут. Про це повідомив Генштаб ЗСУ вранці у неділю, 4 травня.

«Підтверджено, що Повітряні сили Збройних Сил України днями завдали руйнівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута, на тимчасово окупованої території Донецької області", — йдеться у повідомленні.

За даними військових, цей удар суттєво знизив здатність окупаційних військ здійснювати управління на Покровському напрямку.

«Наразі дані про втрати противника уточнюються», — додали в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 3 травня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї Росії. Місцева влада повідомляла про пожежі. Згідно з російськими джерелами, уламки дронів пошкодили три резервуари на зерновому терміналі в порту Новоросійська.