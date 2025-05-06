МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по блиндажу и опорнику РФ в Тёткино

«Прилет» GBU-39 в Теткино. Фото: кадр из видео

МиГ-29 сбросом GBU-39 уничтожил блиндаж и огневую позицию РФ в Тёткино. Об этом сообщается в блоге украинских пилотов Воздушных сил ВСУ «Соняшник».



«Немного в продолжение темы укреплений оккупантов — как я уже писал, они устраивают огневые позиции в домах, срывая пол и выкапывая блиндажи. Теперь посмотрите внимательно, как с момента прошлого удара за месяц укрепление выросло — оно проходит по гражданской улице прямо под домами», — говорится в сообщении.



Также пилоты добавляют: «Тёткино выгребает за всех — за два дня наши летчики устроили здесь настоящее сафари».

Ранее пилоты МиГ-29 Воздушных сил ВСУ уничтожили укрепрайон российских оккупантов с личным составом и боекомплектом, сбросив высокоточную авиабомбу GBU-39.