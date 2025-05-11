РФ активизировала атаки в районе Макеевки и Разлива — DeepState

Украинский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска продвинулись в районе Макеевки, Александрополя и Разлива. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.



За минувшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара и сбросил 96 управляемых бомб.



Кроме этого, российские войска совершили более четырех тысяч обстрелов, из которых 85 — из реактивных систем залпового огня. Для атак также были привлечены 2470 дронов-камикадзе.