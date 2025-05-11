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РФ активізувала атаки в районі Макіївки та Розливу — DeepState

11 травня 2025, 09:33

РФ активізувала атаки в районі Макіївки та Розливу — DeepState

Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська просунулися в районі Макіївки, Олександрополя і Розливу. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За минулу добу зафіксовано 161 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 63 авіаційні удари й скинув 96 керованих бомб.

Крім цього, російські війська здійснили понад чотири тисячі обстрілів, з яких 85 — з реактивних систем залпового вогню. Для атак також було залучено 2470 дронів-камікадзе.

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