РФ активізувала атаки в районі Макіївки та Розливу — DeepState

Український танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська просунулися в районі Макіївки, Олександрополя і Розливу. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.



За минулу добу зафіксовано 161 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 63 авіаційні удари й скинув 96 керованих бомб.



Крім цього, російські війська здійснили понад чотири тисячі обстрілів, з яких 85 — з реактивних систем залпового вогню. Для атак також було залучено 2470 дронів-камікадзе.