DeepState сообщает о продвижении российских войск в Донецкой области

На карте DeepState отмечено продвижение российских военных в Торецке Донецкой области

Войска РФ не оставляют попыток прорвать украинскую оборону в направлении Константиновки, которая является одной из целей захвата на пути к полной оккупации Донецкой области.

Об обновлении ситуации на фронте рассказали в телеграм-канале проекта DeepState в ночь на 13 мая.

Отмечается что российские оккупационные войска продвинулись в городе Торецк, а также возле Романовки и Новооленовки.

«Враг продвинулся в Торецке, возле Романовки и Новооленовки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись к северу от поселка Дружба на Торецком направлении. В то же время Россия сосредоточила большое количество войск и пытается наступать широким фронтом на Покровском направлении.