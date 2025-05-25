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Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»

25 мая 2025, 22:27

Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»

Украине вернули предателя, который в 2021 году сдался «ДНР»

Среди обмененных 25 мая военнопленных российская сторона передала Украине Анатолия Тараненко, бывшего военного ВСУ, который добровольно сдался в плен группировке «ДНР» в 2021 году.

Анатолий Тараненко с боевиком "ДНР" в 2021 году. Фото: Известия

Анатолий Тараненко в ходе обмена пленными возвращен в Украину в мае 2025 года.

Анатолий Тараненко из Полтавской области, 1973 года рождения. До начала полномасштабного российского вторжения воевал в ВСУ, находился на Донбассе. В 2021 году оперативное командование «Север» писало об исчезновении бойца, а после о взятии его в плен РФ.

Затем российские медиа, и СМИ группировки «ДНР» начали тиражировать историю о том, что Тараненко якобы не выдержал издевательств со стороны командования ВСУ, 28 января 2021 года нашел возможность связаться с так называемыми «ополченцами ДНР» и перешел на их сторону.

По неподтвержденным данным в процессе сдачи в плен он сжег свою БМП и просил у представителей «ДНР» нож, чтобы «пытать укров».



Тогда пропагандисты писали, якобы Тараненко заявлял, что настоящий враг украинских военных якобы находится не на Донбассе, а в Киеве, «при верховной власти». Мужчина призвал экс-сослуживцев развернуть войска, пойти в наступление на Киев и «разбить центр города, чтобы никто не сбежал».

Авторы телеграм-канала «Розвідка Ноєм» отыскали интервью, которое Тараненко пропагандистке Татьяне Монтян. Переход на сторону врага на видео он объяснял не статутным «плохим отношением» в бригаде где служил, дедовщину и так далее. В том же интервью он заявил, что не собирается возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

Теперь Тараненко вернули в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. 

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