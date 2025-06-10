Россия усовершенствовала баллистические ракеты КНДР: теперь они бьют точнее – Буданов

Северокорейская баллистическая ракета КN-23. Фото: иллюстративное

Первая партия баллистических ракет КN-23, поставленная Северной Кореей России, была крайне некачественной. Об этом пишет издание The War Zone.



Согласно отчету Офиса генпрокурора Украины, около половины из этих ракет не только отклонялись от траектории, но и взрывались в воздухе.



Как рассказал изданию начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, с тех пор их значительно усовершенствовали благодаря российской помощи и теперь ракеты «поражают со смертельной точностью». Однако Буданов не уточнил, какие именно изменения внесли. Это дало России очень нужный источник баллистических ракет малой дальности.

Напомним, что ночью 10 июня Россия атаковала Киев «шахедами» со шрапнелью.