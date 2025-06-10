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Росія вдосконалила балістичні ракети КНДР: тепер вони б'ють точніше – Буданов

10 червня 2025, 22:19

Росія вдосконалила балістичні ракети КНДР: тепер вони б'ють точніше – Буданов

Північнокорейська балістична ракета KN-23. Фото: ілюстративне Північнокорейська балістична ракета KN-23. Фото: ілюстративне

Перша партія балістичних ракет KN-23, поставлена Північною Кореєю Росії, була надто неякісною. Про це пише видання The War Zone.

Згідно зі звітом Офісу генпрокурора України, близько половини з цих ракет не лише відхилялися від траєкторії, а й вибухали у повітрі.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, з того часу їх значно вдосконалили завдяки російській допомозі й тепер ракети «вражають зі смертельною точністю». Однак Буданов не уточнив, які саме зміни внесли. Це дало Росії дуже потрібне джерело балістичних ракет малої дальності.

Нагадаємо, що вночі 10 червня Росія атакувала Київ «шахедами» зі шрапнеллю.

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