Донецкая ОВА: 11 июня в области погибли двое мирных жителей и шестеро ранены

За 11 июня российские военные убили двух мирных жителей Донецкой области — в населенных пунктах Райское и Торецк. В результате обстрелов еще шесть человек в области получили ранения.



Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своей странице в Facebook.



С начала войны на Донетчине — более 10 тысяч жертв среди мирных жителей.

По данным Донецкой ОВА, с начала полномасштабного вторжения число жертв среди гражданского населения области достигло 3354 погибших и 7293 раненых. Эти цифры не включают данные по Мариуполю и Волновахе.



«Россия убивает мирных!» — подчеркнул Вадим Филашкин.

Напомним, в прифронтовых городах Донетчины, Покровске и Константиновке остаются 1787 и 8877 гражданских. Российские военные почти ежедневно обстреливают эти населенные пункты.