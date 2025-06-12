Донецька ОВА: 11 червня в області загинули двоє мирних жителів та шестеро поранено

За 11 червня російські військові вбили двох мирних жителів Донецької області – у населених пунктах Райське та Торецьк. Внаслідок обстрілів ще шестеро людей в області отримали поранення.



Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook.



З початку війни на Донеччині понад 10 тисяч жертв серед мирних жителів.

За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення кількість жертв серед цивільного населення області досягла 3354 загиблих та 7293 поранених. Ці цифри не включають дані щодо Маріуполя та Волновахи.



«Росія вбиває мирних!» — наголосив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, у прифронтових містах Донеччини, Покровську та Костянтинівці залишаються 1787 та 8877 цивільних. Російські військові майже щодня обстрілюють ці населені пункти.