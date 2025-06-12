Дроны и артиллерия ВСУ уничтожили российский комплекс БПЛА «Наводчик-2»

Российский комплекс БПЛА «Наводчик-2» был обнаружен и уничтожен благодаря взаимодействию дронов и артиллерии подразделения Сил обороны Украины. Об этом сообщает ресурс «Милитарный».

Экипаж разведывательного беспилотника Shark подразделения Shadow зафиксировал расположение комплекса и скорректировал артиллерийский огонь по цели.

Видео атаки опубликовано в Telegram-канале подразделения. На кадрах видно, как украинские военные с помощью дронов-камикадзе атаковали станцию управления комплекса. После попадания техника загорелась.



Затем российские военнослужащие покинули укрытие и начали собираться возле охваченной пламенем машины, пытаясь потушить огонь. В этот момент рядом разорвался снаряд, предположительно выпущенный из системы HIMARS. В результате удара противник понёс потери в живой силе.



Судя по масштабам разрушений, вызванных ударами дронов и осколками ракеты, станция управления комплекса, вероятно, не подлежит восстановлению.



Комплекс «Наводчик-2» включает в себя станцию управления, которая осуществляет контроль за полетами беспилотников, обрабатывает полученные данные и автоматически передает их в системы боевого управления, пишет «Милитарный».

Напомним, ранее подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса РФ – технопарку «Резонит» в поселке Зубово Московской области.