Дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2»

Російський комплекс БПЛА «Наводчик-2» було виявлено та знищено завдяки взаємодії дронів та артилерії підрозділу Сил оборони України. Про це повідомляє ресурс «Мілітарний».

Екіпаж розвідувального безпілотника Shark підрозділу Shadow зафіксував розташування комплексу та скоригував артилерійський вогонь за метою.

Відео атаки опубліковано у Telegram-каналі підрозділу. На кадрах видно, як українські військові за допомогою дронів-камікадзе атакували станцію управління комплексу. Після влучання техніка зайнялася.



Потім російські військовослужбовці покинули укриття і почали збиратися біля охопленої полум'ям машини, намагаючись загасити вогонь. У цей момент поряд розірвався снаряд, імовірно випущений із системи HIMARS. Внаслідок удару супротивник зазнав втрат живою силою.



Судячи з масштабів руйнувань, спричинених ударами дронів та уламками ракети, станція управління комплексу, ймовірно, не підлягає відновленню.

Комплекс «Навідник-2» включає станцію управління, яка здійснює контроль за польотами безпілотників, обробляє отримані дані і автоматично передає їх у системи бойового управління, пише «Мілітарний».

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по важливому об'єкту військово-промислового комплексу РФ – технопарку «Резоніт» у селищі Зубове Московської області.