Украинские защитники сожгли три единицы бронетехники РФ

Силы обороны сорвали прорыв бронегруппы РФ. Фото: кадр из видео

Украинские нацгвардейцы из бригады «Рубеж» уничтожили три единицы вражеской техники, которая пыталась прорваться к позициям наших защитников. Об этом сообщило подразделение 4-го батальона «Сила Свободы».



На обнародованном видео видно, как российская механизированная группа — один танк и две БМП — движутся в плотной дымовой завесе в направлении украинских позиций. Вероятно, дым создавался для прикрытия от дронов.



Однако украинские военные метко нанесли удары — с неба на врага сбрасывали взрывчатку, а те, кто выбрался из техники, наталкивались на противопехотные мины.



Среди зафиксированного:

1 уничтоженный танк (предположительно Т-72)

2 уничтоженные БМП

попытка прорыва сорвана полностью

«Туман утром дополнился еще более темным — от сгоревшей техники. А дальше враг побежал пешком... по минам», — комментируют бойцы.

Ранее дроны и артиллерия ВСУ уничтожили российский комплекс БПЛА «Наводчик-2».