Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ

Сили оборони зірвали прорив бронегрупи РФ. Фото: кадр із відео

Українські нацгвардійці з бригади «Рубіж» знищили три одиниці ворожої техніки, яка намагалась прорватися до позицій наших захисників. Про це повідомив підрозділ 4-го батальйону «Сила Свободи».



На оприлюдненому відео видно, як російська механізована група — один танк і дві БМП — рухаються у щільній димовій завісі у напрямку українських позицій. Ймовірно, дим створювався для прикриття від дронів.



Проте українські військові влучно завдали удару — з неба на ворога скидали вибухівку, а ті, хто вибрався з техніки, натрапляли на протипіхотні міни.



Серед зафіксованого:

1 знищений танк (імовірно Т-72)

2 знищені БМП

спроба прориву зірвана повністю

«Туман зранку доповнився ще темнішим — від згорілої техніки. А далі ворог побіг пішки… по мінах», — коментують бійці.

Раніше дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2».