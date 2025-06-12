Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ

Українські нацгвардійці з бригади «Рубіж» знищили три одиниці ворожої техніки, яка намагалась прорватися до позицій наших захисників. Про це повідомив підрозділ 4-го батальйону «Сила Свободи».
На оприлюдненому відео видно, як російська механізована група — один танк і дві БМП — рухаються у щільній димовій завісі у напрямку українських позицій. Ймовірно, дим створювався для прикриття від дронів.
Проте українські військові влучно завдали удару — з неба на ворога скидали вибухівку, а ті, хто вибрався з техніки, натрапляли на протипіхотні міни.
Серед зафіксованого:
«Туман зранку доповнився ще темнішим — від згорілої техніки. А далі ворог побіг пішки… по мінах», — коментують бійці.
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