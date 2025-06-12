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Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ

12 червня 2025, 16:36

Українські захисники спалили три одиниці бронетехніки РФ

Сили оборони зірвали прорив бронегрупи РФ. Фото: кадр із відео Сили оборони зірвали прорив бронегрупи РФ. Фото: кадр із відео

Українські нацгвардійці з бригади «Рубіж» знищили три одиниці ворожої техніки, яка намагалась прорватися до позицій наших захисників. Про це повідомив підрозділ 4-го батальйону «Сила Свободи».

На оприлюдненому відео видно, як російська механізована група — один танк і дві БМП — рухаються у щільній димовій завісі у напрямку українських позицій. Ймовірно, дим створювався для прикриття від дронів.

Проте українські військові влучно завдали удару — з неба на ворога скидали вибухівку, а ті, хто вибрався з техніки, натрапляли на протипіхотні міни.

Серед зафіксованого:

  • 1 знищений танк (імовірно Т-72)
  • 2 знищені БМП
  • спроба прориву зірвана повністю

«Туман зранку доповнився ще темнішим — від згорілої техніки. А далі ворог побіг пішки… по мінах», — коментують бійці.

Раніше дрони та артилерія ЗСУ знищили російський комплекс БПЛА «Наводчик-2».

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