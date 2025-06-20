Запорожская ОВА передала военным 55 мотоциклов для фронта

Мотоциклы для ВСУ. Фото: кадр із відео

Запорожская ОВА передала 55 быстрых и маневренных мотоциклов для бригад, работающих на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.



«Мы постоянно совершенствуем методы помощи фронту — от современных дронов до мототехники, которую закупили за 5 миллионов гривен из оборонного фонда Запорожской области», — отметил глава ОВА.

Преимущества мотоциклов:

быстро преодолевают короткие дистанции, особенно по полевым дорогам, чтобы доставить бойцов к позициям

мобильны и маневренны — способны обходить препятствия и избегать вражеского огня

используются для эвакуации легкораненых

Ранее сообщалось, что ВС РФ пересаживают солдат с бронетехники на китайские мотоциклы.