Запорізька ОВА передала військовим 55 мотоциклів для фронту

Мотоцикли для бригад на Запорізькому напрямку. Фото: кадр із відео

Запорізька ОВА передала 55 швидких і маневрених мотоциклів для бригад, що працюють на Запорізькому напрямку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«Ми постійно вдосконалюємо методи допомоги фронту — від сучасних дронів до мототехніки, яку закупили за 5 мільйонів гривень з оборонного фонду Запорізької області», - зазначив очільник ОВА.

Переваги мотоциклів:

швидко долають короткі відстані, особливо по польових дорогах, щоб доставити невеликі групи бійців до позицій

мобільні та маневрені, обходять перешкоди, уникаючи ворожого вогню

використовуються для евакуації легкопоранених

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ пересаджують солдатів з бронетехніки на китайські мотоцикли.