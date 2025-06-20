Запорізька ОВА передала військовим 55 мотоциклів для фронту

Запорізька ОВА передала 55 швидких і маневрених мотоциклів для бригад, що працюють на Запорізькому напрямку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
«Ми постійно вдосконалюємо методи допомоги фронту — від сучасних дронів до мототехніки, яку закупили за 5 мільйонів гривень з оборонного фонду Запорізької області», - зазначив очільник ОВА.
Переваги мотоциклів:
Раніше повідомлялося, що ЗС РФ пересаджують солдатів з бронетехніки на китайські мотоцикли.
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