При атаке дронов по военному заводу в российском Ижевске погибли три человека

В результате атаки беспилотников по военному заводу в российском Ижевске есть погибшие и раненые

Три человека погибли при атаке беспилотников по военному предприятию в российском Ижевске. Пострадали как минимум 24 человека. Об этом сообщает близкое к российским силовикам издание Baza.

По данным «Базы», 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 17— в состоянии средней тяжести. Три человека погибли.

Отмечается, что на месте идет разбор завалов.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что при атаке БПЛА есть пострадавшие.

Напомним, в ночь на 1 июля беспилотники атаковали оборонное предприятие «Купол» в российском Ижевске. В соцсетях публиковали видео пожара на территории объекта. По данным Росавиации, в 8:50 утра в Ижевске был закрыт аэропорт.

Ижевский электромеханический завод «Купол» специализируется на производстве зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2», «Оса-АКМ», бортовой аппаратуры для ракет, учебных комплексов и беспилотников.