Через атаку дронів по військовому заводу в російському Іжевську загинуло троє осіб

Внаслідок атаки безпілотників по військовому заводу в російському Іжевську є загиблі та поранені

Три людини загинули під час атаки безпілотників по військовому підприємству в російському Іжевську. Постраждали як мінімум 24 особи. Про це повідомляє близьке до російських силовиків видання Baza.

За даними «Бази», 7 осіб перебувають у тяжкому стані, 17 – у стані середньої тяжкості. Троє людей загинули.

Зазначається, що на місці йде розбір завалів.

Раніше глава Удмуртії Олександр Бречалов повідомив, що під час атаки БПЛА є постраждалі.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня безпілотники атакували оборонне підприємство «Купол» у російському Іжевську. У соціальних мережах публікували відео пожежі на території об'єкту. За даними Росавіації, о 8:50 ранку в Іжевську було закрито аеропорт.

Іжевський електромеханічний завод «Купол» спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2», «Оса-АКМ», бортової апаратури для ракет, навчальних комплексів та безпілотників.