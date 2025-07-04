В оккупированном в Донецке обстрелян поселок Трудовские: сообщается о погибших и раненых

Взрывы прогремели сегодня днем в поселке Трудовские на западе оккупированного Донецка. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на «власти» города.

По предварительной информации, есть погибшие, четыре человека ранены. Об этом сообщили в оперативных службах. Информация уточняется.

Напомним, в оккупированном Донецке ночью 30 июня произошел обстрел. Под ударом оказалось здание бывшего Донецкого государственного научно-исследовательского и проектного института цветных металлов.