Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института

Разрушенное здание проектного института цветных металлов в Донецке. Первые кадры после удара. Скрин видео: Exilenova_plus

В оккупированном Донецке ночью 30 июня произошел обстрел. Под ударом оказалось здание бывшего Донецкого государственного научно-исследовательского и проектного института цветных металлов.

Первые версии удара

Предварительно невозможно было установить уровень поражения здания.

Первые кадры после удара. Дым поднимается в районе ЦУМа

Внимание российской пропаганды было сосредоточено на небольшом рынке напротив — он полыхал.

Пожарные тушат горящие торговые павильоны

Здание пробило насквозь

Однако позднее в сети появились видеокадры, на которых очевидцы из рядов оккупационной власти и российские военные говорят, что здание пострадало существенно.

«Это не дроны… Пробило до подвала», — комментирует удар один из мужчин. Авторство видео неизвестно. Предположительно, это член силового блока «ДНР», который прибыл на место удара одним из первых.

Также на видео он описывает ситуацию — под завалами есть люди. Точное количество он не назвал.

Кто находился в здании и чем они там занимались?

Данные военных блогеров о том, что именно находилось в пораженном здании, разнятся.

Ранее паблик Supernova+ сообщил, что по его данным, удар пришелся по штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Telegram-канал «КіберБорошно» считает эту версию ошибочной. По его данным, в здании бывшего института российские оккупанты «работали над БПЛА и РЭБ».

В группировке «ДНР» не комментируют удар по стратегическому объекту. Российская пропаганда по-прежнему настывает на том, что под обстрел попал мирный объект инфраструктуры, а именно — торговые павильоны. Заявлено лишь о жертвах среди гражданских.

Сгоревшие павильоны в Донецке утром 1 июля

«Погибла женщина 1978 г.р., ранен парень-подросток 2007 г.р. и мужчина 1980 г.р. Повреждено 11 торговых павильонов, 6 магазинов полностью сгорели, также повреждения получили центральный универмаг и банк. Выбито остекление 62 окон», — заявил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Поврежденное здание ЦУМа в Донецке

Сгоревшие павильоны в Донецке утром 1 июля

Данный случай искажения фактов об обстрелах со стороны российских медиа — не первый. Ранее мы писали, что оккупационная администрация «ДНР» скрывает полную информацию об ударе по Макеевке, в результате которого пострадали российские военные.