Дом отобрали, вещи выбросили: как оккупанты в Розовском и Бильмацком районах лишали людей собственности

Помимо поврежденного или уничтоженного войной имущества, есть другая, более сложная категория потерь — когда жилье или земельные наделы незаконно захвачены страной-агрессором.



Запорожанка Катерина Коломиец узнала, уже находясь в Польше, что ее дом в Новозлатовке Розовского района захвачен российскими военными. Ей из оккупации позвонили соседи и сообщили эту неприятную новость.

Катерина Коломиец



«Это дом родителей, доставшийся мне по наследству. В январе 2022 года я еще приезжала туда, а в начале апреля соседи сообщили, что в моем доме разместились военные. Имущество они полностью уничтожили. Собственность на дом не успела оформить нотариально, нужно было приехать на последнюю встречу, но помешала война. Земельные паи успела зарегистрировать. Сейчас на моей земле работают оккупанты, используют ее под посевы», — рассказала собеседница.



По ее словам, арендатор пая погиб во время обстрела. Где находятся документы, тоже неизвестно — нотариус не смогла их вывезти. Катерина обращалась в релокованную громаду в Запорожье, но там развели руками.



«Говорят, что нужны фотографии довоенные и в период оккупации. Фотографий нет, но иногда звонят люди из оккупации и сообщают, что в доме происходит ротация военных, таких по улице несколько. По их словам, с домом ситуация не в лучшую сторону. Куда дальше обращаться, не знаю», — поделилась Катерина.

Лариса, переселенка из Бильмацкого района, рассказала, что в доме ее мамы — Маринополе Розовского района — теперь живут российские солдаты. Когда они туда заселялись, Лариса была уже в Запорожье, преодолев 17 российских блокпостов и выдержав унизительные проверки.



«Наш дом оккупанты просто присвоили. Когда заселялись, то выкинули все вещи, соседка только фотографии забрала из дома. Кровати, мебель до сих пор валяются на улице», — рассказала женщина.



А вот сестру Ларисы оккупанты попросту выставили из дома: «В дом моей сестры въехали офицеры, и ее туда не пускают. Живет в другом месте. Обычно люди пускают своих соседей, которых выгнали из домов оккупанты», — добавила наша собеседница.



Историй, подобных этим, множество. В Азове Розовского района зафиксированы случаи мародерства и незаконного заселения в чужие дома. Переселенки рассказали, как у одного мужчины отобрали дом. Он вышел летом в шортах в магазин, а вернулся и не смог зайти в дом. Его не пустили даже одежду забрать. С 2022 года он живет в доме своей матери.



С точки зрения украинского законодательства, это — преступление, которое квалифицируется по статье 438 УК Украины как нарушение законов и обычаев войны. Пострадавшие могут подавать иски о неправомерном использовании их собственности.

В Европе уже введен механизм компенсации с РФ за нанесенный ущерб. В Гааге работает международный Реестр убытков для Украины, который принимает заявления категории A3.6, касающийся утраты доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях. Заявления, прошедшие проверку, будут переданы в будущую компенсационную комиссию.

Подать заявление можно через портал «Дія», приложив доказательства права собственности и подтверждение утраты контроля — фотографии, документы, показания свидетелей.

«Узнать больше и подать заявление можно на сайті Реєстру», — говорится на официальном европейском ресурсе «Реестр убытков для Украины».

Напомним, ранее «Новости Донбасса» писали, что делать, если имущество появилось в списке бесхозяйного на временно оккупированных территориях.