Компенсации за утрату жилья в Украине: как дистанционное обследование поможет людям из зоны боевых действий

Последствия российского обстрела в Донецкой области летом 2025 года. Фото: t.me/VadymFilashkin

В ответ на масштабные разрушения, причинённые российской агрессией после 2022 года, Украина разработала программу компенсаций «єВідновлення», предназначенную для восстановления жилья.

Что такое программа «єВідновлення» и как она помогает восстановить разрушенное жилье

Эта инициатива — основной механизм компенсации для людей, чье жилье было повреждено или разрушено в результате войны. Она предусматривает два основных варианта помощи:

Денежная компенсация — средства, которые начисляются на специальную карту «єВідновлення» и могут быть использованы для ремонта поврежденного жилья.

Жилищный сертификат — электронный документ, позволяющий приобрести новое жилье или построить дом на собственном земельном участке.

Программа «єВідновлення» работает уже третий год, и за это время было потрачено 25 миллиардов гривен. Важно отметить, что на данный момент также поступает помощь от международных партнеров, таких как Мировой банк и Банк развития Совета Европы.



Несмотря на значительную поддержку со стороны международных организаций, этих средств недостаточно для того, чтобы покрыть все заявки на компенсации, поданные на сегодня.



К тому же до недавнего времени переселенцы, чье разрушенное или поврежденное жилье находится в оккупации, не могли участвовать в программе «єВідновлення».



Главная причина в том, что обследовать объекты на временно оккупированных территориях сложно или невозможно вовсе. А без обследования невозможно юридически и технически завершить процедуру подачи и рассмотрения заявления.

Последствия российского обстрела в Донецкой области летом 2025 года. Фото: t.me/VadymFilashkin

Новый механизм компенсаций для жителей в зоне боевых действий

Кабинет министров Украины на заседании 7 июля утвердил постановление, которое позволяет комиссиям проводить дистанционное обследование разрушенного жилья в районах активных боевых действий. Пока рано говорить, что и в оккупации его тоже будут применять, но на это рассчитывают.



Этот механизм был разработан министерством развития громад и территорий Украины. Он станет инструментом, позволяющим людям, которые потеряли свои дома из-за российской агрессии, получить доступ к компенсациям, несмотря на постоянные обстрелы.



Осмотр поврежденного жилья на территориях, где ведутся боевые действия, часто невозможен из-за угрозы для жизни специалистов. Комиссии, отвечающие за фиксацию факта разрушения, не могли безопасно выезжать на место.

«Во многих регионах из-за постоянных обстрелов комиссии просто не могут приехать и обследовать повреждения. Мы запускаем механизм, который позволяет получить компенсацию за разрушенное жилье без риска для жизни», — заявил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Внедрение дистанционного обследования — элемент системной цифровизации процесса фиксации убытков от войны. На первом этапе механизм будет действовать в громадах, где идут боевые действия. При успешной реализации его планируют распространить и на временно оккупированные территории, так что ВПЛ тоже смогут участвовать в программе.

Последствия российского обстрела в Донецкой области летом 2025 года. Фото: t.me/VadymFilashkin

Как будет работать дистанционное обследование разрушенного жилья: преимущества и возможности

Дистанционным обследованием займутся комиссии, созданные органами местного самоуправления или областными военными администрациями. Они смогут использовать все современные средства мониторинга, включая:

спутниковые снимки;

фото и видео с дронов;

фото- и видеоматериалы, снятые владельцем жилья на телефон.

Требования к фото- и видеоматериалам

Чтобы материалы были приняты, необходимо соблюсти ряд условий:

фото должно быть цветным, четким, без дефектов;

файл обязан содержать дату, время съемки и геолокацию;

должно быть зафиксировано место расположения дома;

необходим общий ракурс и минимум три разных ракурса, подтверждающих разрушение;

на снимках должны быть видны поврежденные конструкции (несущие стены, перекрытия, крыша);

фото должны содержать идентификационные признаки объекта: таблички с адресом, номера домов, вывески или другие ориентиры.

При необходимости можно дополнительно подавать акты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиции или свидетельства очевидцев. Если документов достаточно, комиссия составляет акт дистанционного обследования и вносит данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Это открывает возможность получить жилищный сертификат для покупки нового жилья в более безопасном регионе.

Последствия российского обстрела в Донецкой области летом 2025 года. Фото: t.me/VadymFilashkin

Что делать, если территория фактически оккупирована, но юридически еще не признана таковой?

Эксперты говорят, что не обязательно предоставлять официальное подтверждение статуса оккупированной территории (например, постановление правительства). Заявители могут использовать любые доступные доказательства — жёстких требований нет. Главное — иметь основания подтвердить утрату доступа или контроля над имуществом.

Жилищные ваучеры и сертификаты для военнослужащих и переселенцев

Параллельно Минрегион разрабатывает решения для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. В частности, создается программа компенсаций на покупку жилья в безопасных регионах. Приоритетными получателями помощи станут военнослужащие, чьи семьи были вынуждены покинуть дома. В рамках этой программы будут выдаваться жилищные ваучеры, которые можно использовать для приобретения жилья или погашения ипотечного кредита.



В Украине стартует первый этап выплат компенсаций людям с временно оккупированных территорий. По словам Алексея Кулебы, договоренности о привлечении Банка развития Совета Европы были достигнуты во время Международной конференции по восстановлению URCC2025. В рамках сотрудничества будет выделено 80 миллионов евро на запуск выплат через программу «єВідновлення».

«Компенсацию можно будет использовать для покупки жилья, в том числе по ипотечной программе, если у человека нет другого жилья на подконтрольной территории. На первом этапе инициатива охватит участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, а также семьи погибших защитников Украины. Мы впервые запускаем инструмент, который учитывает специфику утраты жилья на временно оккупированных территориях и дает возможность получить поддержку», — отметил Кулеба.

Кроме того, подписано новое соглашение с Банком развития Совета Европы о выделении еще 100 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в рамках программы «єВідновлення».

«С помощью сертификата человек сможет купить квартиру, частный дом или вложить средства в строительство нового жилья взамен разрушенного из-за российской агрессии. Это позволит поддержать около 3000 семей, то есть примерно 7000 человек», — сообщил министр.

Наследство: можно оформлять, несмотря на оккупацию

Оформление наследства на имущество в оккупации является необходимым шагом для того, чтобы лицо могло получить компенсацию за утраченное имущество через программу восстановления или компенсации, предусмотренную законодательством Украины. Это особенно актуально, если имущество находилось на территории, которая была под оккупацией или находится до сих пор.



Существует миф, что нельзя оформлять наследство или сделки с недвижимостью на оккупированных территориях. Это неправда, говорят специалисты.



Нотариусы ежедневно оформляют наследства и сделки с таким имуществом. Условие: объект должен быть в реестре — либо в старом реестре, либо в кадастре.



Важно: не стоит дарить, делить или переоформлять разрушенное жильё, на которое будет подаваться заявление о компенсации. Комиссия оценивает не объект, а субъект — пострадавшего. Если владелец подарит разрушенное жильё, новый владелец компенсацию не получит.

Последствия российского обстрела в Донецкой области летом 2025 года. Фото: t.me/VadymFilashkin

«Мелитопольский эксперимент»: успешное применение дистанционных технологий для компенсации

Сейчас в Раде зарегистрирована инициатива — законопроект №11161. Он предусматривает, что населенный пункт на временно оккупированной территории приравнивается к разрушенному, даже если формально он не пострадал. Это даст людям возможность претендовать на промежуточную компенсацию.

«Уже был удачный кейс — дистанционное обследование жилья в Мелитополе. Считаем, что такие подходы нужно распространять, особенно учитывая успешные примеры применения дронов и других технологий», — рассказал представитель департамента мониторинга соблюдения прав граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Максим Алексеенко-Лембовский.



Пилотный проект, так называемый «мелитопольский эксперимент» стартовал 14 ноября 2023 года в Мелитополе, который с марта 2022 года находится под контролем российских войск. Вместо традиционного выезда комиссий на место разрушений использовались спутниковые снимки и данные дистанционного зондирования Земли. Это позволяло удаленно фиксировать факты уничтожения недвижимости и предоставлять компенсации владельцам. За три месяца в Реестр поврежденного имущества из Мелитопольской громады внесено 279 объектов.



Требований к фотографиям разрушенного жилья было много. Во-первых, снимок должен быть очень детальным — чтобы один пиксель показывал участок не больше 50 сантиметров. Во-вторых, фото обязано содержать данные с разными спектрами, чтобы можно было различать объекты. В-третьих, фотографировать нужно было днем, при хорошей погоде и чтобы камера смотрела прямо сверху на дом. Кроме того, принимались только те снимки, где точно указаны дата и время съемки — с точностью до минуты.



Из поданных 10 заявок на компенсацию 6 были отклонены, так как касались поврежденного, а не уничтоженного жилья. В результате две семьи получили жилищные сертификаты на сумму около 2 миллионов гривен каждая.



Стоит отметить, что и сейчас фиксация с помощью дронов и спутниковых снимков возможна только для полного разрушения.

«Закон №11161 находится на подписи у президента, но его реализация потребует значительных финансовых ресурсов. Дистанционным обследованием земли можно зафиксировать только уничтожение зоны, полное уничтожение объекта. О поврежденном здесь речь не идет. И не забывайте, что если мы говорим о поврежденных объектах, их восстановление должно происходить непосредственно в месте нахождения. То есть если это территория активных боевых действий или оккупированная территория, речь о компенсации за поврежденное не идет», — говорит заместительница директора департамента – начальника отдела экономики и организации строительства министерства инфраструктуры Украины Татьяна Митропан.

Хотя дистанционные методы обследования показали свою эффективность, они не могут полностью заменить традиционные способы, особенно в случаях, когда требуется более детальная оценка ущерба. Кроме того, Украина по-прежнему ограничена в деньгах. Так, на сегодня стоимость восстановления страны оценена в 1 трлн долларов.