Будинок відібрали, речі викинули: як окупанти у Розівському та Більмацькому районах позбавляли людей власності

Програма компенсацій за зруйноване житло «єВідновлення» працює в Україні третій рік, і за цей час було витрачено 25 мільярдів гривень. Але крім пошкодженого чи знищеного війною майна є інша, складніша категорія втрат — коли житло чи земельні наділи незаконно захоплені країною-агресором.



Запоріжанка Катерина Коломієць дізналася, вже перебуваючи в Польщі, що її будинок у Новозлатівці Розівського району захоплено російськими військовими. Їй з окупації зателефонували сусіди та повідомили цю неприємну новину.

Катерина Коломієць



«Це будинок батьків, який дістався мені у спадок. У січні 2022 року я ще приїжджала туди, а на початку квітня сусіди повідомили, що у моєму будинку розмістилися військові. Майно вони повністю знищили. Власність на будинок не встигла оформити нотаріально, треба було приїхати на останню зустріч, але на заваді стала війна. Земельні паї встигла зареєструвати. Зараз на моїй землі працюють окупанти, використовують її під посіви», — розповіла співрозмовниця.



За її словами, фермер, що орендував пай, загинув під час обстрілу. Де знаходяться документи, також невідомо — нотаріус не змогла їх вивезти. Катерина зверталася до релокованої громади у Запоріжжі, але там розвели руками.



«Кажуть, що потрібні фотографії довоєнні та в період окупації. Фотографій немає, але іноді телефонують люди з окупації та повідомляють, що в будинку відбувається ротація військових, таких на вулиці кілька. За їхніми словами, з будинком ситуація не на краще. Куди далі звертатись, не знаю», — поділилася Катерина.

Лариса, переселенка з Більмацького району, розповіла, що у будинку її мами — Маринополі Розівського району — тепер мешкають російські солдати. Коли вони туди заселялися, Лариса була вже у Запоріжжі, подолавши 17 російських блокпостів та витримавши принизливі перевірки.



«Наш будинок окупанти просто привласнили. Коли заселялися, викинули всі речі, сусідка тільки фотографії забрала з дому. Ліжка, меблі досі валяються на вулиці», — розповіла жінка.



А ось сестру Лариси окупанти просто виставили з дому: «У будинок моєї сестри в'їхали офіцери, і її туди не пускають. Мешкає в іншому місці. Зазвичай, люди пускають своїх сусідів, яких вигнали з будинків окупанти», — додала наша співрозмовниця.



Історій, подібних до цих, безліч. В Азові Розівського району зафіксовано випадки мародерства та незаконного заселення у чужі будинки. Переселенки розповіли, як у одного чоловіка забрали будинок. Він вийшов улітку в шортах у магазин, а повернувшись, не зміг зайти до хати. Його не пустили навіть одяг забрати. З 2022 року він живе у будинку своєї матері.



З погляду українського законодавства, це злочин, який кваліфікується за статтею 438 КК України як порушення законів та звичаїв війни. Постраждалі можуть подавати позови щодо неправомірного використання їх власності.

У Європі вже запроваджено механізм компенсації з РФ за завдану шкоду. У Гаазі працює міжнародний Реєстр збитків для України, який приймає заяви категорії A3.6 щодо втрати доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях. Заяви, що пройшли перевірку, буде передано до майбутньої компенсаційної комісії.

Подати заяву можна через портал «Дія», додавши докази права власності та підтвердження втрати контролю — фотографії, документи, свідчення свідків.

«Дізнатися більше і подати заяву можна на сайті Реєстру », — йдеться на офіційному європейському ресурсі «Реєстр збитків для України».

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» писали, що робити, якщо майно з'явилося у списку безхазяйного на тимчасово окупованих територіях.