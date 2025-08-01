В оккупированном Мариуполе мужчина убил родную мать, нанеся ей 60 ударов ножом

Мужчина зарезал родную мать в оккупированном в Мариуполе. Фото: Следственное управление СК РФ

В Мариуполе задержали мужчину, ударившего 60 раз ножом мать. Женщина скончалась. Об этом сегодня сообщает оккупационное издание ДАН со ссылкой на Следственное управление СК России.

Отмечается, что между родными 30 июля вспыхнула ссора — мать обвиняла сына в частом злоупотреблении спиртными напитками, после чего конфликт перешел в поножовщину.

Мужчина нанес ножом потерпевшей не менее 60 ударов в область груди, головы и других частей тела

«От полученных ран женщина скончалась на месте. Подозреваемый, чтобы скрыть следы преступления, перетащил тело в кусты недалеко от дома», — говорится в сообщении.

По горячим следам подозреваемого задержали. Он уже дал признательные показания. Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.