В окупованому Маріуполі чоловік вбив рідну матір, завдавши їй 60 ударів ножем

Чоловік зарізав рідну матір в окупованому Маріуполі. Фото: Слідче управління СК РФ

В окупованому Маріуполі затримали чоловіка, який 60 разів вдарив ножем рідну матір. Жінка померла. Про це повідомляє окупаційне видання ДАН з посиланням на Слідче управління СК Росії.

Наголошується, що між рідними 30 липня спалахнула сварка — мати звинувачувала сина у частому зловживанні спиртними напоями, після чого конфлікт перейшов у поножовщину.

Чоловік завдав ножем потерпілій не менше 60 ударів у ділянку грудей, голови та інших частин тіла

«Від завданих ран жінка померла на місці. Підозрюваний, щоб приховати сліди злочину, перетягнув тіло в кущі неподалік будинку», — йдеться у повідомленні.

По гарячих слідах підозрюваного затримали. Він уже дав свідчення. Чоловіка взято під варту, йому висунуто звинувачення у вбивстві.