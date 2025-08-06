Под Покровском враг ударил по ББМ медиков, но эвакуация продолжилась

На Покровском направлении в момент эвакуации раненых бойцов смежного подразделения вражеский FPV-дрон поразил бронированную боевую машину. Машина загорелась, однако экипаж и пострадавшие сумели вовремя отойти в укрытие, сообщили в Национальной полиции Украины.

Для усиления эвакуации были привлечены экипажи боевых медиков бригады «Хижак» и батальонов полиции особого назначения.

Пострадавшие получили акубаротравмы, огнестрельные и осколочные ранения, а также серьезные кожные поражения, вызванные длительным пребыванием в заболоченной местности. Тем не менее, все находятся в сознании и остались живы.

Как сообщается, до прибытия эвакуационных групп пехотинцы успели ликвидировать около десяти оккупантов в стрелковом бою и взять в плен нескольких врагов.

Напомним, экипаж «Белый ангел» сбил российский дрон во время эвакуации из Покровска