Экипаж «Белый ангел» сбил российский дрон во время эвакуации из Покровска

Российские оккупанты пытались атаковать полицейский экипаж «Белый ангел» во время очередной эвакуации гражданских из прфиронтового Покровска. Правоохранителям удалось сбить беспилотник российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Во время одной из эвакуаций вражеский дрон пытался атаковать экипаж. Полицейским удалось вовремя сбить его с помощью специального ружья», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что заявки на эвакуацию поступают постоянно. За один рейс удается вывезти до 8 человек, для многих — это единственный шанс спастись. Люди в спешке забирают только самое необходимое и домашних животных и пытаются как можно быстрее покинуть зону обстрелов.



Эвакуированные люди находятся в безопасности.





Ранее мы писали, что эвакуационная группа «Хижак» патрульной полиции вытащила десятерых раненых бойцов из-под ударов БпЛА. Эвакуация происходила с линии фронта на Покровском направлении.

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