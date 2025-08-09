В «ДНР» силовики похитили мужчину, отказавшегося воевать

В группировке «ДНР» военные силой увезли из дома 34-летнего жителя города Торез Донецкой области Украины Владимира Воронкова. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Воронков добровольно пошел в армию 24 февраля 2022 года. Через два дня после мобилизации военные пришли к его матери с повесткой, но та сообщила, что сын уже на фронте.



По словам матери, Владимир отслужил полгода, но отказался участвовать в боевых действиях, так как не мог убивать людей. «Он пацифист. Просил перевести его в медроту — вытаскивал раненых с поля боя, убирал тела погибших. Но его отправили в штурмовые подразделения. А дома он даже курицу зарезать не мог», — рассказала женщина.

Во время службы в части №08801 мужчина получил две контузии — в июне и августе 2022 года. После второй травмы отец забрал его из госпиталя, и на фронт он уже не вернулся. Последние два месяца службы Воронков не получал зарплату, которая вместе с боевыми выплатами составляла около 70 тысяч рублей.

После увольнения он жил в доме деда в Торезе, избегая возвращения на фронт. 6 августа военные обнаружили его, предположительно, по доносу соседей. «Они ворвались во двор, взломали замки и зашли через кладовку. До этого сын успел позвонить и сказать, что по двору ходят неизвестные. Потом сообщил, что его везут в Донецк», — рассказала мать.

Татьяна пыталась обратиться за помощью к военным юристам в Макеевке, однако там ей заявили, что этим делом никто заниматься не будет. С момента похищения Владимир на связь не выходил.

Принудительная мобилизация на оккупированных территориях запрещена Женевской и Гаагской конвенциями.