У «ДНР» силовики викрали чоловіка, який відмовився воювати

09 серпня 2025, 16:07

У угрупованні «ДНР» військові силою відвезли з дому 34-річного мешканця міста Тореза Донецької області України Володимира Воронкова. З того часу його місцезнаходження залишається невідомим. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Воронков добровільно пішов до армії 24 лютого 2022 року. Через два дні після мобілізації військові прийшли до його матері з повісткою, але та повідомила, що син уже на фронті.

За словами матері, Володимир відслужив півроку, але відмовився брати участь у бойових діях, бо не міг вбивати людей. «Він пацифіст. Просив перевести його до медроти — витягував поранених із поля бою, прибирав тіла загиблих. Але його відправили до штурмових підрозділів. А вдома він навіть курку зарізати не міг», — розповіла жінка.

Під час служби в частині №08801 чоловік отримав дві контузії — у червні та серпні 2022 року. Після другої травми батько забрав його зі шпиталю, і на фронт він уже не повернувся. Останні два місяці служби Воронков не отримував зарплати, яка разом із бойовими виплатами становила близько 70 тисяч рублів.

Після звільнення він жив у домі діда в Торезі, уникаючи повернення на фронт. 6 серпня військові виявили його, ймовірно, за доносом сусідів. «Вони увірвалися у двір, зламали замки та зайшли через комору. До цього син встиг зателефонувати та сказати, що по двору ходять невідомі. Потім повідомив, що його везуть до Донецька», — розповіла мати.

Тетяна намагалася звернутися за допомогою до військових юристів у Макіївці, проте там їй заявили, що цією справою ніхто не займатиметься. З моменту викрадення Володимир на зв'язок не виходив.

Примусова мобілізація на окупованих територіях заборонена Женевською та Гаазькою конвенціями.

ТЕГИ

Організації
ДНР
Інше
викрадення людей примусова мобілізація
@novosti.dn.ua

