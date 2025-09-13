Краматорск атаковали российские беспилотники: ранена молодая девушка

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Утром, 13 сентября, российские военные ударили тремя ударными дронами по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«С применением трех ударных БПЛА, по предварительной информации V2U, российские войска нанесли удары по трем АЗС города», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что получили ранения 19-летняя девушка, ее госпитализировали в медицинское учреждение.



Ранее мы писали, что оккупационные войска вечером 12 сентября дважды ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрелов есть повреждения.

