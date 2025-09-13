Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Оккупанты дронами атаковали Славянск: есть повреждения

13 сентября 2025, 10:06

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Оккупационные войска вечером 12 сентября дважды ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрелов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

«Около 19:00, БПЛА «Молния-2» повредил дома и машину на ул. Григория Данилевского», — отметил он.

По словам Ляха, ночью россияне атаковали город с помощью семи БПЛА «Герань-2». Под удар попали Железнодорожный и Северный микрорайоны.



Был поврежден детский сад и частные дома.

Информация о пострадавших и погибших нет.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 12 сентября, получили ранения двое человек.

