Оккупанты дронами атаковали Славянск: есть повреждения

Россияне атаковали Славянск. Фото: Вадим Лях

Оккупационные войска вечером 12 сентября дважды ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрелов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

«Около 19:00, БПЛА «Молния-2» повредил дома и машину на ул. Григория Данилевского», — отметил он.



По словам Ляха, ночью россияне атаковали город с помощью семи БПЛА «Герань-2». Под удар попали Железнодорожный и Северный микрорайоны.





Был поврежден детский сад и частные дома.



Информация о пострадавших и погибших нет.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 12 сентября, получили ранения двое человек.

