Краматорськ атакували російські безпілотники: поранено молоду дівчину

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

Вранці, 13 вересня, російські військові вдарили трьома ударними дронами по Краматорську на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Із застосуванням трьох ударних БПЛА, за попередньою інформацією V2U, російські війська завдали ударів по трьох АЗС міста», — йдеться в повідомленні.





У відомстві уточнили, що поранено 19-річну дівчину, її госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що окупаційні війська ввечері 12 вересня двічі вдарили по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок обстрілів є пошкодження.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях