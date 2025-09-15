Краматорский паспортный стол временно переехал в Славянск: там выдают ранее оформленные документы

Паспортный стол из Краматорска временно переехал в Славянск. Фото: Краматорская ГВА

Краматорский отдел Главного управления Государственной миграционной службы, временно расположенный в помещении Славянского отдела, занимается выдачей ранее оформленных документов: паспорт гражданина Украины в форме карты, загранпаспорт и паспорт после вклейки фотографии при достижении 25-ти или 45-ти лет.

Об этом сообщила Миграционная служба Донецкой области.

Напомним, 8 сентября около 10:40, российские войска нанесли по Краматорску два авиационных удара с использованием авиабомб. В результате было повреждено административное здание государственного учреждения, где взрывной волной выбило окна.

Миграционная служба напоминает: оформить или восстановить паспорт можно в любом территориальном подразделении ГМС независимо от места регистрации.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: (095) 538-57-03.