Бойцы бригады «Рубеж» Нацгвардии уничтожили штурмовиков на мотоциклах

Скриншот видео

Бойцы 4-й бригады Нацгвардии Украины «Рубеж» отразили атаку российских военных, которые пытались прорваться на мотоциклах.

Соответствующее видео опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.



На кадрах видно, как в населенный пункт, контролируемый Силами обороны, заезжают российские мотоциклисты, высаживают штурмовиков и сразу же уезжают. Однако наступление оккупантов быстро захлебнулось — противник оказался под плотным огнем украинских защитников.

Сначала врага встретила украинская пехота, а затем операторы беспилотников добили остатки штурмовой группы. Операторы FPV-дронов устроили настоящую охоту на оставшихся захватчиков. В результате атака была полностью отбита, а живая сила противника ликвидирована.



За минувшие сутки подразделения НГУ уничтожили: 2 единицы бронетехники, 8 автомобилей, 3 склада боеприпасов, 2 комплекса радиоэлектронной борьбы, а также нанесли удары по 11 местам сосредоточения вражеского личного состава, говорится в сообщении.

Напомним, попытка установить российский флаг под Муравкой закончилась уничтожением оккупантов.