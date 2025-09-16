Бійці бригади «Рубіж» Нацгвардії знищили штурмовиків на мотоциклах

Скріншот відео

Бійці 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж» відбили атаку російських військових, які намагалися прорватися мотоциклами. Відповідне відео опублікував командувач НГУ Олександр Півненко.



На кадрах видно, як у населений пункт, який контролюють Сили оборони, заїжджають російські мотоциклісти, висаджують штурмовиків і одразу ж їдуть. Проте наступ окупантів швидко захлинувся — противник опинився під щільним вогнем українських захисників.

Спочатку ворога зустріла українська піхота, а згодом оператори безпілотників добили залишки штурмової групи. Оператори FPV-дронів влаштували справжнє полювання на загарбників, які залишилися. В результаті атака була повністю відбита, а живу силу противника ліквідовано.



Минулої доби підрозділи НГУ знищили: 2 одиниці бронетехніки, 8 автомобілів, 3 склади боєприпасів, 2 комплекси радіоелектронної боротьби, а також завдали ударів по 11 місцях зосередження ворожого особового складу, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спроба встановити російський прапор під Муравкою закінчилася знищенням окупантів.