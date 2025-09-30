«Это угроза для абсолютно всех»: ситуация на Запорожской АЭС критическая – Зеленский

Запорожская АЭС. Фото: «Энергоатом»

Уже седьмой день аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, раньше такого не было.



«Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Снабжается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое, никогда не работали в таком режиме и так долго. И у нас уже есть информация, что один из генераторов вышел из строя», – сказал Зеленский.



Президент отметил, что именно россияне обстрелами препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности.



«И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что сейчас делает Россия. И правильно, чтобы мир не молчал. Провел совещание с военными и Минэнерго. Я поручил правительству – Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел – привлечь внимание мира максимально к этой ситуации», – добавил он.

Напомним, что «блэкаут» на Запорожской АЭС продолжается с 24 сентября.