«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський

Запорізька АЕС. Фото: «Енергоатом»

Вже сьомий день аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, раніше такого не було.



«Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори та станція не розраховані на таке, ніколи не працювали в такому режимі й так довго. І в нас уже є інформація, що один із генераторів вийшов з ладу», – сказав Зеленський.



Президент зазначив, що саме росіяни обстрілами перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.



«І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації», – додав він.

Нагадаємо, що «блекаут» на Запорізькій АЕС триває з 24 вересня.