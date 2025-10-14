ВСУ отбили синхронные штурмы россиян с бронетехникой под Мирноградом

В зоне ответственности 7-го корпуса штурмовых войск ДШВ украинские защитники сорвали попытку двойного штурма российских войск с применением бронетехники и мотоциклов.



По данным пресс-службы 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, 13 октября оккупанты попытались провести две спланированные синхронные атаки на позиции украинских подразделений в районе Мирнограда.



Сначала враг пытался прорваться с востока, задействовав два многоцелевых транспортёра-тягача БТ-ЛБ. Почти одновременно другая группа россиян на четырёх мотоциклах пошла на штурм с северного направления.



Обе атаки были успешно отбиты. Украинские подразделения уничтожили технику врага, ликвидировав девять оккупантов.



По имеющейся информации, российские войска в последние недели накапливают бронетехнику в районе Покровской агломерации и, вероятно, готовятся к новым штурмам.

Ранее враг преимущественно применял тактику инфильтрации, избегая прямых боевых столкновений. Однако из-за неэффективности этого подхода россияне вновь перешли к активным штурмам: только за 13 октября в зоне ответственности 7-го корпуса зафиксировано 17 атак, все они завершились безуспешно.