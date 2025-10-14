ЗСУ відбили синхронні штурми росіян з бронетехнікою під Мирноградом

У зоні відповідальності 7-го корпусу штурмових військ ДШВ українські захисники зірвали спробу подвійного штурму російських військ із застосуванням бронетехніки та мотоциклів.



За даними пресслужби 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного, 13 жовтня окупанти спробували провести дві сплановані синхронні атаки на позиції українських підрозділів у районі Мирнограда.



Спочатку ворог намагався прорватися зі сходу, залучивши два багатоцільові транспортери-тягачі БТ-ЛБ. Майже водночас інша група росіян на чотирьох мотоциклах пішла на штурм із північного напрямку.



Обидві атаки були успішно відбиті. Українські підрозділи знищили техніку ворога, ліквідувавши дев'ять окупантів.



За наявною інформацією, російські війська останніми тижнями накопичують бронетехніку в районі Покровської агломерації та, ймовірно, готуються до нових штурмів.



Раніше ворог переважно застосовував тактику інфільтрації, уникаючи прямих бойових зіткнень. Проте через неефективність цього підходу росіяни знову перейшли до активних штурмів: лише за 13 жовтня у зоні відповідальності 7-го корпусу зафіксовано 17 атак, всі вони завершилися безрезультатно.