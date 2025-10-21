Армия РФ снова атаковала Константиновку: по городу били авиация, артиллерия и дроны, есть погибший и раненые

Последствия удара Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

21 октября российские войска авиабомбами ФАБ-250, артиллерией и FPV-дронами атаковали город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате авиаударов по частному сектору погибли два мирных жителя. Они погибли в своих домах, один – в результате прямого попадания авиабомбы. Повреждены частные дома.



Кроме того, в результате атаки FPV-дрона пострадал еще один гражданский. Он получил ранения во время движения в автомобиле. Его жизни ничего не угрожает. Машина повреждена.



Оккупанты также обстреляли город из ствольной артиллерии. Повреждены семь частных домов. Без пострадавших.

Напомним, что 21 октября российская авиация нанесла серию ударов по Константиновке, в результате чего повреждены многоэтажки.