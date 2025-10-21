Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ снова атаковала Константиновку: по городу били авиация, артиллерия и дроны, есть погибший и раненые
21 октября 2025, 19:24

Армия РФ снова атаковала Константиновку: по городу били авиация, артиллерия и дроны, есть погибший и раненые

Последствия удара Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Последствия удара Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

21 октября российские войска авиабомбами ФАБ-250, артиллерией и FPV-дронами атаковали город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

В результате авиаударов по частному сектору погибли два мирных жителя. Они погибли в своих домах, один – в результате прямого попадания авиабомбы. Повреждены частные дома.

Кроме того, в результате атаки FPV-дрона пострадал еще один гражданский. Он получил ранения во время движения в автомобиле. Его жизни ничего не угрожает. Машина повреждена.

Оккупанты также обстреляли город из ствольной артиллерии. Повреждены семь частных домов. Без пострадавших.

Напомним, что 21 октября российская авиация нанесла серию ударов по Константиновке, в результате чего повреждены многоэтажки.

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Авиабомбы Погибшие раненые обстрелы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
11:22
Оккупанты заявили о «раскрытии» 300 дел на ВОТ Херсонщины
14:44
ГУР уничтожило новейшую РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкое
18:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
17:56
Одна бочка на весь район: в оккупированной Макеевке жителям не хватает воды
12:41
Из культурного центра в декорацию: в Мариуполе уничтожают подлинность исторического здания
15:32
Украина более 40 раз с начала полномасштабной войны спасает ЗАЭС от блэкаута
12:44
На ЗАЭС был начат ремонт линий электропередач
19:27
Силы обороны атаковали нефтебазу в оккупированном Крыму
16:45
В оккупированном Мариуполе открыли «Дом Юнармии»: россияне пытаются готовить детей к войне – горсовет
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
все новости
22:43
Украинская армия продвинулась вдоль железной дороги под Северском – ISW
22:19
Российские авиация и беспилотники атаковали Херсон: ранены 10 человек
21:04
В Торецке украинские спецназовцы уничтожили огневые позиции российской армии в многоэтажке: кадры
20:24
Российский командир отдал приказ расстреливать гражданских на окраинах Покровска: разведка перехватила разговор
19:24
Армия РФ снова атаковала Константиновку: по городу били авиация, артиллерия и дроны, есть погибший и раненые
19:04
СБУ уничтожила российские самолеты на оккупированных аэродромах: кадры
18:40
Российский беспилотник ударил по загруженному перекрестку в Сумах: поврежден автобус, более 10 человек ранены
18:22
Не менее пяти резервуаров с топливом сгорели на нефтебазе в Крыму — топливо исчезает с заправок
18:00
«Шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский: около 20 «прилетов», четверо погибших и 10 раненых
17:47
ВСУ уничтожили командный пункт РФ: ликвидирован сын генерала Марзоева
17:43
Российская авиация нанесла серию ударов по жилым кварталам Константиновки: повреждены многоэтажки
17:33
Почти 300 людей с инвалидностью из Донецкой области нашли убежище в центральных и западных регионах Украины
17:22
В России заявили об отказе от прекращения огня, предложенного Трампом
17:02
ВСУ отбили штурм россиян на Малую Токмачку: опубликованы кадры боев
16:56
Нацгвардейцы взяли в плен оккупанта из наименее численного этноса РФ — народа кетов
16:32
Жители прифронтового Запорожья не торопятся с эвакуацией
16:19
В Киеве задержали еще одного российского агента — ему грозит пожизненное
15:18
В Польше и Румынии задержаны украинцы, подозреваемые в диверсиях
15:15
В ЕС за сутки загорелись два НПЗ, связанных с Россией
14:57
Спасатели «Феникса» за неделю эвакуировали 41 человека из Донетчины
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Херсон. Фото: полиция Российские авиация и беспилотники атаковали Херсон: ранены 10 человек
21 октября, 22:19
Поражение огневой позиции россиян в Торецке. Фото: кадр из видео В Торецке украинские спецназовцы уничтожили огневые позиции российской армии в многоэтажке: кадры
21 октября, 21:04
Перехват разговора оккупантов на окраинах Покровска. Фото: кадр из видео Российский командир отдал приказ расстреливать гражданских на окраинах Покровска: разведка перехватила разговор
21 октября, 20:24
Уничтоженный российский самолет на оккупированном аэродроме. Фото: кадр из видео СБУ уничтожила российские самолеты на оккупированных аэродромах: кадры
21 октября, 19:04
Последствия удара по перекрестку в Сумах. Фото: Сумская ГВА Российский беспилотник ударил по загруженному перекрестку в Сумах: поврежден автобус, более 10 человек ранены
21 октября, 18:40
Последствия атаки на Новгород-Северский. Фото: полиция «Шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский: около 20 «прилетов», четверо погибших и 10 раненых
21 октября, 18:00

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор