09 января 2026, 12:08

Половина домов Киева осталась без тепла после ракетных ударов — Кличко

Полиция на месте удара по жилому дому в Киеве. Полиция на месте удара по жилому дому в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждений критической инфраструктуры города в результате массированной атаки российских войск половина многоквартирных домов столицы — почти 6 тысяч — осталась без тепла. Также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Коммунальные службы обеспечили теплом социальные объекты, включая больницы и родильные дома, с помощью мобильных котельных. Совместно с энергетиками они работают над как можно более быстрым восстановлением подачи электричества и тепла в жилые дома киевлян.

«Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть тепло и свет максимально быстро. Однако минувшей ночью комбинированная атака на Киев стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы», — подчеркнул мэр.

Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, а погодные условия, согласно прогнозам, ближайшие дни будут сложными.

Кличко также обратился к жителям столицы: если есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла, сделайте это.

Люди
Виталий Кличко
Прочее
перебои с водоснабжением дома без тепла
Места
Киев

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
