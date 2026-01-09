Половина домов Киева осталась без тепла после ракетных ударов — Кличко

Полиция на месте удара по жилому дому в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за повреждений критической инфраструктуры города в результате массированной атаки российских войск половина многоквартирных домов столицы — почти 6 тысяч — осталась без тепла. Также в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.



Коммунальные службы обеспечили теплом социальные объекты, включая больницы и родильные дома, с помощью мобильных котельных. Совместно с энергетиками они работают над как можно более быстрым восстановлением подачи электричества и тепла в жилые дома киевлян.



«Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть тепло и свет максимально быстро. Однако минувшей ночью комбинированная атака на Киев стала самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы», — подчеркнул мэр.



Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, а погодные условия, согласно прогнозам, ближайшие дни будут сложными.



Кличко также обратился к жителям столицы: если есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроэнергии и тепла, сделайте это.