Российская армия обстреляла Дружковку и Доброполье: есть раненые

Днем 8 января российские оккупанты обстреляли город Доброполье. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.



По ее словам, в результате атаки получил минно-взрывную травму и осколочное ранение 48-летний мужчина, находившийся недалеко от магазина.



«Также в 14:20 российские войска нанесли удар по городу Дружковка. Осколочное ранение получил 61-летний горожанин», – сказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что 7 января «шахеды» атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко