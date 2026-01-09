Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
США могли применить аналоги «Шахедов» в Венесуэле
09 января 2026, 12:42

Ударные беспилотники «Лукас» — аналоги «Шахедов». Ударные беспилотники «Лукас» — аналоги «Шахедов».

Согласно инсайдерской информации из РФ, США могли применить ударные беспилотники «Лукас», внешне и по характеру работы схожие с дронами Shahed-136, против объектов в Венесуэле. Об этом сообщили пилоты Воздушных сил ВСУ в блоге «Соняшник».

«Я сомневаюсь в этом боевом крещении, однако на опубликованных местными жителями кадрах слышен характерный звук двигателей перед прилётами. Он напоминает шум дронов Shahed-136 или "Герань-2"», — отмечают пилоты.

Если информация подтвердится, это может стать первым боевым применением американских дронов-камикадзе нового типа, которые лишь недавно поступили на вооружение США.

Отмечается, что тема вызвала повышенный интерес в российских околовоенных каналах, несмотря на то что подобная концепция беспилотников давно используется разными странами. Ранее первый подразделение Scorpions Strike, которое эксплуатирует дроны «Лукас», было развёрнуто на Ближнем Востоке.

БПЛА «Лукас» (LUCAS — Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, «Недорогая беспилотная боевая ударная система») — это американский ударный дрон эконом-класса, разработанный компанией SpektreWorks по заказу Пентагона. Он создан как ответ на массовое применение дронов-камикадзе типа Shahed и имеет схожую дельта-крылую компоновку.

