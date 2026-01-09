Российская армия продвинулась в Гуляйполе – DeepState

Продвижение российских войск в Гуляйполе. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись в селе Приморское на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 21 штурм, в частности в районе Гуляйполя, на Ореховском – один.

Напомним, что 8 января аналитики ISW сообщили о продвижении украинских войск под городом Волчанск Харьковской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко