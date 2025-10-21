Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ знову атакувала Костянтинівку: по місту били авіація, артилерія та дрони, є загибла та поранені
21 жовтня 2025, 19:24

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

21 жовтня російські війська авіабомбами ФАБ-250, артилерією та FPV-дронами атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Внаслідок авіаударів по приватному сектору загинули два мирні жителі. Вони загинули у своїх будинках, один – внаслідок прямого влучання авіабомби. Пошкоджені приватні будинки.

Крім того, внаслідок атаки FPV-дрона постраждав ще один цивільний. Він отримав поранення під час руху в автомобілі. Його життю нічого не загрожує. Машина пошкоджена.

Окупанти також обстріляли місто зі ствольної артилерії. Пошкоджені сім приватних будинків. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 21 жовтня російська авіація завдала серію ударів по Костянтинівці, внаслідок чого пошкоджена багатоповерхівка.

Люди
Сергій Горбунов
Місця
Костянтинівка
Організації
ЗС РФ
Інше
Війна Загиблі Поранені обстріли Авіабомби
@novosti.dn.ua

