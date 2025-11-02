Россия атаковала Днепропетровскую и Одесскую области: погибли шесть человек, среди них двое детей

Фото: Офис Генерального прокурора

Россия нанесла удары по Днепропетровской и Одесской областям. В результате атак погибли шесть человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Днепропетровская область: вечером 1 ноября российские военные совершили комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Песчанской территориальной громады Самарского района, применив ракетное вооружение и беспилотники.

В результате атаки погибли четверо человек, среди них — двое детей 11 и 14 лет. Еще семеро получили ранения. Повреждены жилые дома, магазин и автомобили.

Одесская область: ночью 2 ноября российские силы атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. На территории автостоянки произошло возгорание пяти грузовиков. Вследствие ночной атаки погибли двое гражданских, трое получили травмы.

Прокуратура фиксирует последствия очередных военных преступлений, совершенных вооруженными силами России против мирного населения. По фактам нападений начаты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, за сутки россияне 11 раз обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые.