Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия атаковала Днепропетровскую и Одесскую области: погибли шесть человек, среди них двое детей
02 ноября 2025, 12:07

Россия атаковала Днепропетровскую и Одесскую области: погибли шесть человек, среди них двое детей

Фото: Офис Генерального прокурора Фото: Офис Генерального прокурора

Россия нанесла удары по Днепропетровской и Одесской областям. В результате атак погибли шесть человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Днепропетровская область: вечером 1 ноября российские военные совершили комбинированный удар по гражданской инфраструктуре Песчанской территориальной громады Самарского района, применив ракетное вооружение и беспилотники.

В результате атаки погибли четверо человек, среди них — двое детей 11 и 14 лет. Еще семеро получили ранения. Повреждены жилые дома, магазин и автомобили.

Одесская область: ночью 2 ноября российские силы атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. На территории автостоянки произошло возгорание пяти грузовиков. Вследствие ночной атаки погибли двое гражданских, трое получили травмы.

Прокуратура фиксирует последствия очередных военных преступлений, совершенных вооруженными силами России против мирного населения. По фактам нападений начаты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурораФото: Офис Генерального прокурора

Напомним, за сутки россияне 11 раз обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые.

ТЕГИ

Места
Днепропетровщина Одесщина
Организации
Офис Генерального прокурора Украины
Прочее
Военные преступления РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
15:36
Россияне завершают «строительство» драмтеатра в Мариуполе: как он выглядит сейчас
11:01
Россия легализует мобилизацию украинцев на оккупированных территориях
19:27
Пушилин назначил «министра труда и социальной политики» в группировки «ДНР»
16:30
Из-за ремонта крыши дома в Донецке погибло множество птиц
15:20
После удара по ТЭС в Счастье Луганщина осталась без света
15:00
На оккупированной территории Запорожской области пропала 15-летняя девочка
12:21
Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины
11:11
Партизаны уничтожают связь РФ от Донбасса до Камчатки
10:45
Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины
23:01
В России ликвидирован полковник ОМОНа, причастный к преступлениям в Буче
13:13
В оккупированном Мариуполе захватчики планируют восстановить Экстрим-парк
12:33
В захваченном Донецке посреди дороги упал БПЛА
09:49
На оккупированных территориях РФ ставит в школах «Парты героев»
08:20
Диверсия в Токмаке: «АТЕШ» ударил по логистике оккупантов
15:35
На ВОТ Запорожской области подорвали железную дорогу, с рельсов сошли десятки вагонов
15:08
Чиновник Минсельхоза РФ подозревается в военном преступлении в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях
все новости
14:53
DeepState: продвижение РФ в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях
14:07
Россия ввела санкции против ряда украинских министров
13:07
«УЗ-3000»: стартует программа бесплатных путешествий по Украине
12:07
Россия атаковала Днепропетровскую и Одесскую области: погибли шесть человек, среди них двое детей
11:06
За сутки россияне 11 раз обстреляли Донетчину: есть погибшие и раненые
10:00
Дело главаря «ЛНР» Пасечника до сих пор на подготовительном этапе
09:47
Повторная атака на порт Туапсе: повреждены объекты «Роснефти»
09:14
Три дрона «Герань-2» ударили по Славянску
09:10
Бои за Покровск: город в серой зоне, но не сдан
08:55
В Алчевске после атаки дронов вспыхнул пожар на подстанции
17:03
В октябре российская армия захватила 267 кв. километров украинской территории — DeepState
16:35
Россияне атаковали маршрутку в селе Николаевка
16:03
Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска
15:43
Захватчики дважды атаковали Константиновку: есть погибший
15:21
В оккупированном Красном Луче россияне «отреставрировали» мемориальный комплекс боевой славы
15:00
ВСУ отбросили россиян вблизи села Новое Шахово
14:15
Спасатели за сутки вывезли 10 людей из прифронтовой Дружковки
13:30
Россияне скинули авиабомбу на Константиновку 30 октября: есть жертва и пострадавшие
12:25
В колледжах на захваченной Донетчины агитируют подростков подписывать контракт с армией РФ
11:32
В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
все новости
ВИДЕО
Бои за Покровск. Скриншот Бои за Покровск: город в серой зоне, но не сдан
02 ноября, 09:10
Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска. Фото: скриншот Силы обороны улучшили тактическое положение в нескольких кварталах Покровска
01 ноября, 16:03
Подразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске. Фото: скриншот В Покровске проходит десантная операция. Руководит лично Буданов
01 ноября, 11:32
ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой». Фото: скриншот ГУР вывело из строя нефтепродуктопровод «Кольцевой» в Московской области РФ
01 ноября, 09:59
Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров. Фото: ОП Первый список депортированных Россией детей будет на столе у всех лидеров — Зеленский
31 октября, 21:46
Удар по РСЗО «Град» на Константиновском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили «Град» и танки российских войск на Константиновском направлении: кадры
31 октября, 17:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор