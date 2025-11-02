Россия ввела санкции против ряда украинских министров

Скриншот

Правительство России ввело санкции против нескольких высокопоставленных представителей украинской власти. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на соответствующее постановление, опубликованное в субботу на официальном портале правовой информации РФ.



Под действие специальных экономических мер попали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, а также советник министра обороны Александр Кубраков.

Напомним, в Европейском парламенте рассматривают возможность запрета доступа к российским сайтам, включая RT и Sputnik, из своей IT-инфраструктуры.