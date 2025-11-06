Удар по пассажирскому автобусу в Краматорской громаде: раненые в больнице

Последствия удара по пассажирскому автобусу в Краматорской громаде. Фото: Краматорская ГВА

Пострадавших в результате удара российского беспилотника по пассажирскому автобусу в Краматорской громаде госпитализировали в больницу. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов.



По его словам, окончательные последствия атаки сейчас устанавливаются.



По данным Краматорской ГВА, известно о двух раненых – мужчина 1965 года рождения и женщина 1952 года рождения.

Напомним, что пассажирский автобус в Краматорской громаде атаковал FPV-дрон с боевой частью 6 ноября в 15:29.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко