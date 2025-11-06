Удар по пасажирському автобусу у Краматорській громаді: поранені у лікарні

Наслідки удару по пасажирському автобусу у Краматорській громаді. Фото: Краматорська МВА

Постраждалих внаслідок удару російського безпілотника по пасажирському автобусу у Краматорській громаді госпіталізували до лікарні. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, остаточні наслідки атаки наразі встановлюються.



За даними Краматорської МВА, відомо про двох поранених – чоловік 1965 року народження та жінка 1952 року народження.

Нагадаємо, що пасажирський автобус у Краматорській громаді атакував FPV-дрон з бойовою частиною 6 листопада о 15:29.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко