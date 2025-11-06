Удар по пасажирському автобусу у Краматорській громаді: поранені у лікарні

Постраждалих внаслідок удару російського безпілотника по пасажирському автобусу у Краматорській громаді госпіталізували до лікарні. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.
За його словами, остаточні наслідки атаки наразі встановлюються.
За даними Краматорської МВА, відомо про двох поранених – чоловік 1965 року народження та жінка 1952 року народження.
Нагадаємо, що пасажирський автобус у Краматорській громаді атакував FPV-дрон з бойовою частиною 6 листопада о 15:29.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко